Футбольный клуб "Реал" подписал новый контракт с вратарем Куртуа

ТАСС, 16 августа. Мадридский футбольный клуб "Реал" подписал новый контракт с бельгийским вратарем Тибо Куртуа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до июня 2026 года.

Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года. В составе мадридского клуба бельгиец становился чемпионом Испании, выигрывал суперкубок страны, а также становился победителем клубного чемпионата мира. В прошлом сезоне Куртуа провел 51 матч во всех турнирах, 21 - "на ноль".

Ранее вратарь выступал за бельгийский "Генк", с которым выиграл чемпионат страны, английский "Челси", а также находился в аренде у мадридского "Атлетико". С "Челси" Куртуа дважды становился чемпионом Англии, выигрывал кубок страны. С "Атлетико" бельгиец выигрывал чемпионат и Кубок Испании, становился победителем Лиги Европы, а также обладателем Суперкубка УЕФА.