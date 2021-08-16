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Футбол в Испании

Футбольный клуб "Реал" подписал новый контракт с вратарем Куртуа

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до июня 2026 года

ТАСС, 16 августа. Мадридский футбольный клуб "Реал" подписал новый контракт с бельгийским вратарем Тибо Куртуа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до июня 2026 года.

Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года. В составе мадридского клуба бельгиец становился чемпионом Испании, выигрывал суперкубок страны, а также становился победителем клубного чемпионата мира. В прошлом сезоне Куртуа провел 51 матч во всех турнирах, 21 - "на ноль".

Ранее вратарь выступал за бельгийский "Генк", с которым выиграл чемпионат страны, английский "Челси", а также находился в аренде у мадридского "Атлетико". С "Челси" Куртуа дважды становился чемпионом Англии, выигрывал кубок страны. С "Атлетико" бельгиец выигрывал чемпионат и Кубок Испании, становился победителем Лиги Европы, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

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