Источник: вопрос аренды футболиста "Зенита" Дзюбы не поднимался

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вопросы, связанные с возможной арендой нападающего футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбы, не поднимались. Об этом сообщил источник ТАСС.

Артем Дзюба не вызван в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина

В понедельник портал Metaratings, ссылаясь на собственную информацию, сообщил о том, что 32-летний Дзюба может продолжить карьеру в казанском "Рубине". По данным издания, речь идет об аренде форварда, чей контракт с "Зенитом" рассчитан до конца сезона-2021/22.

"Дзюба - один из лидеров "Зенита", никакие арендные вопросы даже не поднимались", - сообщил источник.

В пяти официальных играх текущего сезона нападающий провел на поле 255 минут, на его счету одна результативная передача и ни одного гола. В понедельник он не был вызван в сборную России на сентябрьские матчи.

Дзюба выступает за "Зенит" с сезона-2015/16. В составе сине-бело-голубых он принял участие в 215 матчах в разных турнирах, забив 95 мячей и отдав 61 результативную передачу. Вместе с командой из Санкт-Петербурга нападающий трижды стал чемпионом России, дважды - обладателем Кубка России, а также четыре раза завоевал Суперкубок России. Он является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги, в его активе 137 мячей.