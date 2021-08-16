Гендиректор "Сочи" заявил, что не удивлен вызовом в сборную России по футболу Терехова

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вызов в сборную России по футболу защитника "Сочи" Сергея Терехова не стал сюрпризом для руководства клуба. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Артем Дзюба не вызван в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина

Терехов провел в нынешнем сезоне три матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Он принял участие в четырех матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в которых отметился двумя голами и тремя передачами.

"Для нас вызов не стал удивлением. Он достоин попробовать свои силы в национальной команде", - сказал Рубашко.

Терехову 31 год, в прошлом сезоне, выступая за "Сочи" на правах аренды, он принял участие в 31 матче во всех турнирах и забил три гола.