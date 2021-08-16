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ЧМ-2022 по футболу

Гендиректор "Сочи" заявил, что не удивлен вызовом в сборную России по футболу Терехова

По мнению Дмитрия Рубашко, защитник "достоин попробовать свои силы в национальной команде"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вызов в сборную России по футболу защитника "Сочи" Сергея Терехова не стал сюрпризом для руководства клуба. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

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Терехов провел в нынешнем сезоне три матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Он принял участие в четырех матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в которых отметился двумя голами и тремя передачами.

"Для нас вызов не стал удивлением. Он достоин попробовать свои силы в национальной команде", - сказал Рубашко.

Терехову 31 год, в прошлом сезоне, выступая за "Сочи" на правах аренды, он принял участие в 31 матче во всех турнирах и забил три гола.

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