Баталова считает, что отсутствие зрителей в Токио не повлияет на российских паралимпийцев

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы привыкли выступать без зрителей на трибунах, поэтому их отсутствие в Токио не повлияет на выступление команды на Паралимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр в дисциплинах легкой атлетики Рима Баталова.

В понедельник организаторы Паралимпийских игр подтвердили информацию о том, что предстоящие соревнования пройдут без зрителей по причине эпидемиологической ситуации.

"Мне кажется, мы уже привыкли выступать без зрителей, ведь к нам особо не ходят, - сказала Баталова. - Это только на таких соревнованиях, как Паралимпиада, мы можем увидеть много зрителей, а так на наших соревнованиях обычно присутствуют близкие, родные, тренеры да сами спортсмены. Так что, мне кажется, это не сыграет большой роли, потому что наши ребята ждали Паралимпиаду девять лет, они уже, наверное, и не думают о том будут ли зрители, для нас главное показать результат".

"В целом, главное, чтобы наши ребята все выступили по своим возможностям. На Паралимпийских играх все-таки мы не ставим задач, сколько медалей ребята должны выиграть, думаю, что для каждого спортсмена Паралимпийские игры это уже самая высокая награда и главные соревнования, где можно показать и реализовать себя, думаю, каждый из них понимает это. Тем более мы были лишены Паралимпиады в Рио в 2016 году, поэтому, конечно, ребята все готовы выступить на своем высоком уровне, все-таки каждый из них молодец", - отметила собеседница ТАСС.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.