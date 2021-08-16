Окончательный состав сборной России на матчи отбора чемпионата мира определится 23 августа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года определится 23 августа. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Карпин объяснил отсутствие в составе сборной России по футболу Дзюбы и Соболева

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября). В понедельник был объявлен расширенный состав сборной, в который попал 31 футболист.

"Это не расширенный список, полурасширенный, удлиненный, - заявил Карпин. - 31 футболист в него попал, все может поменяться из-за травм. Еще два тура в РПЛ (Российской премьер-лиге - прим. ТАСС). Список не окончательный, кто-то может отвалиться, окончательный определится 23 августа".

О назначении Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено 23 июля. Контракт со специалистом рассчитан до конца года с возможностью продления.