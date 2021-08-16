Окончательный состав сборной России на матчи отбора чемпионата мира определится 23 августа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года определится 23 августа. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября). В понедельник был объявлен расширенный состав сборной, в который попал 31 футболист.
"Это не расширенный список, полурасширенный, удлиненный, - заявил Карпин. - 31 футболист в него попал, все может поменяться из-за травм. Еще два тура в РПЛ (Российской премьер-лиге - прим. ТАСС). Список не окончательный, кто-то может отвалиться, окончательный определится 23 августа".
О назначении Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено 23 июля. Контракт со специалистом рассчитан до конца года с возможностью продления.