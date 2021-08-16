Карпин объяснил отсутствие в составе сборной России по футболу Дзюбы и Соболева

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Нападающие Артем Дзюба и Александр Соболев не вызваны в состав сборной России на ближайшие отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года из-за недостаточно хорошей игры за свои клубы. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

Артем Дзюба не вызван в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина

Форвард "Спартака" Соболев в четырех матчах текущего чемпионата России забил один мяч. Нападающий "Зенита" Дзюба голами не отметился. В состав сборной России попали форварды Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин ("Динамо").

"У Заболотного пока травма, но, со слов нашего доктора, он уже готовится к игре следующего тура. Все должно быть нормально, если что-то не случится в пятом и шестом туре. Дзюба и Соболев не в лучшей форме, не попадали в стартовый состав. Мое мнение - чтобы играть в сборной, нужно играть в клубе", - сказал Карпин.

"Я общался не с Дзюбой, а со всеми футболистами. Последняя фраза - это не значит, что тебя вызовут. Любой футболист может не попасть в список. О каком стартовом составе можно говорить?" - добавил главный тренер сборной России.

Дзюбе 32 года, он делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с бывшим нападающим петербургского "Зенита", московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха" Александром Кержаковым. На счету обоих форвардов по 30 мячей. Дзюба достиг этой отметки за 55 матчей, завершивший карьеру в 2017 году Кержаков - за 91 игру.

Российские футболисты в сентябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).