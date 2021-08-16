Карпин объяснил выбор вратарей сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Решение о вызове вратарей в состав сборной России по футболу на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года принимал не тренерский штаб, а тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Артем Дзюба не вызван в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина

В состав сборной России вошли четыре вратаря: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").

"Вратарей выбирал не тренерский штаб, а Кафанов. Как он объяснил выбор? Сказал: "Я в них уверен". Он общался с Гилерме, с Максименко - сегодня, с Песьяковым - понятно (Кафанов совмещает работу в сборной с работой в "Ростове", за который выступает Песьяков - прим. ТАСС), только с Дюпиным не общался, может кого-то и не хватает - Кержакова, Лантратова, Сафонова", - сказал Карпин.

"Меня напрягают очень многие вещи. Это [отсутствие первого номера среди вратарей] - одна из них. На других позициях, наверное, больше конкретики", - добавил специалист.

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября). Всего в предварительный состав сборной России на эти матчи попал 31 футболист.