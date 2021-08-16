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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: вызов Тюкавина и Захаряна не является омоложением состава сборной России

Главный тренер команды отметил, что у него "нет намерения заигрывать кого-то просто так"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вызов нападающего Константина Тюкавина и полузащитника Арсена Захаряна в сборную России на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года не является омоложением состава. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

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19-летний Тюкавин впервые вызван в национальную сборную России, 18-летний Захарян вызывался в команду для подготовки к чемпионату Европы, но не попал в окончательный состав. Всего в предварительный состав на матчи отбора чемпионата мира попал 31 футболист.

"Не стал бы расценивать вызов Тюкавина и Захаряна как омоложение состава. У меня нет намерения заигрывать кого-то просто так. Если будет полезен, будем использовать", - сказал Карпин.

"Позиция Захаряна? На всех позициях его вижу - на обоих флангах, в центре. С "Ахматом" играл в тройке опорных", - добавил специалист.

Также Карпин объяснил причины отсутствия в составе сборной защитника Юрия Жиркова. "Рассматривается ли вызов в сборную Жиркова? Насколько я знаю, игрок без команды. Мы не знаем, в каком он состоянии", - отметил главный тренер сборной.

Российские футболисты в сентябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва).

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