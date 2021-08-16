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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: Дзюба сказал, что готов играть в сборной России по футболу

Нападающий не вошел в состав команды на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба сообщил главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину о том, что готов играть в национальной команде. Об этом Карпин в понедельник рассказал журналистам на пресс-конференции.

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В понедельник стал известен состав сборной России на первые матчи под руководством Карпина. Дзюба не попал в этот список. Карпина и Дзюбу связывают непростые личные отношения со времен совместной работы в московском "Спартаке".

"Отношения с Дзюбой? Тренер - игрок, какие еще могут быть отношения. Мы пообщались с ним больше часа. На этом конфликт не то, что исчерпан, мне сейчас не до этого", - сказал Карпин.

"Будет полезен, вызовем. Дзюба сказал, что готов играть? Да", - добавил Карпин.

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).

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