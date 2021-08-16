Газзаев надеется, что вызванные в состав сборной футболисты дадут хороший результат

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев надеется, что вызванные в национальную команду игроки дадут хороший результат в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал ТАСС.

Артем Дзюба не вызван в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи. Российские футболисты встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва).

"Выбраны и опытные игроки, которые раньше выступали за национальную команду, и много молодежи, мне кажется, что это достаточно оправданно, - сказал Газзаев. - Всегда сплав опыта и молодости, как правило, дает результат. Это расширенный список, но будем надеяться, что вызванные футболисты дадут хороший результат".

В состав не вошел капитан команды Артем Дзюба. "Мне сложно говорить, выбор капитана является прерогативой главного тренера. Это должен быть достаточно авторитетный и опытный игрок. Что касается невызова Артема Дзюбы, то это мнение главного тренера, мы должны уважать его мнение. Главный тренер отвечает за подбор игроков, за выход из группы, давайте уважать мнение тренера", - добавил Газзаев.

Сборная России выступает группе H и занимает второе место, набрав 6 очков в трех матчах. Сборная Хорватии также набрала 6 очков и опережает россиян по дополнительным показателям. Третье место занимают словаки (5 очков), четвертое - киприоты (4), пятое - словенцы (3), замыкают таблицу мальтийцы (1).