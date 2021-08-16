Карпин прокомментировал возможность вызова 16-летнего Пиняева в сборную России по футболу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключает вызова в команду 16-летнего полузащитника Крыльев Советов" Сергея Пиняева. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Пиняев не был вызван в сборную.

"Если у человека с головой все нормально, [возраст] не повлияет, - заявил Карпин. - Не считаю возраст преградой. Если футболист показывает уровень - будет вызываться. Будь ему 15 лет или 35".

В конце июля Пиняев дебютировал в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) за самарские "Крылья Советов" в матче второго тура против московского "Спартака". В текущем сезоне он принял участие в трех матчах РПЛ.

Пиняев перешел в "Крылья Советов" летом, ранее он выступал за "Чертаново". В прошедшем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги Пиняев провел в составе московской команды 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России.