{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Карпин прокомментировал возможность вызова 16-летнего Пиняева в сборную России по футболу

Главный тренер отметил, что не считает возраст преградой для игры в национальной команде
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключает вызова в команду 16-летнего полузащитника Крыльев Советов" Сергея Пиняева. Об этом он рассказал журналистам.

На эту тему
Карпин объяснил отсутствие в составе сборной России по футболу Дзюбы и Соболева
Карпин объяснил отсутствие в составе сборной России по футболу Дзюбы и Соболева

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Пиняев не был вызван в сборную.

"Если у человека с головой все нормально, [возраст] не повлияет, - заявил Карпин. - Не считаю возраст преградой. Если футболист показывает уровень - будет вызываться. Будь ему 15 лет или 35".

В конце июля Пиняев дебютировал в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) за самарские "Крылья Советов" в матче второго тура против московского "Спартака". В текущем сезоне он принял участие в трех матчах РПЛ.

Пиняев перешел в "Крылья Советов" летом, ранее он выступал за "Чертаново". В прошедшем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги Пиняев провел в составе московской команды 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России.

Теги
Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
Летние неолимпийские виды спорта
Умер вице-президент Федерации шашек России Владимир Скрабов
Двукратный чемпион мира скончался на 47-м году жизни
Читать полностью