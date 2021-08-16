Карпин ждет, что все вызванные в сборную России футболисты будут прибавлять в игре

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ожидает, что все игроки, которые были вызваны в состав национальной команды на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, будут прибавлять. Об этом он заявил журналистам.

Артем Дзюба не вызван в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина

В предварительный состав на матчи отбора чемпионата мира попал 31 футболист.

"Хотелось бы, чтобы поработали над всем. Всем футболистам надо прибавлять, или так - мне бы хотелось, чтобы они прибавили. Во всем, в технике, видении поля, быстроте принятия решений", - сказал Карпин.

"Хотелось бы, чтобы был более интенсивный футбол. Потом [после матча "Локомотив" - "Зенит"] смотрел игру "Рубин" - "Крылья Советов", и там был интенсивный футбол. И это при том, что "Рубин" до этого отыграл 120 минут. Хочется игр с большей интенсивностью", - добавил специалист.

Российские футболисты в сентябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва).