"Сочи" одержал третью победу подряд в чемпионате России по футболу

СОЧИ, 16 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 3:0 обыграл подмосковные "Химки" в заключительном матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.
Забитыми мячами отметились Максим Барсов (17-я минута) и Ивелин Попов (54, 75).
"Сочи" одержал третью победу подряд в чемпионате России после поражения от "Нижнего Новгорода" (0:1) в стартовом туре. Команда Владимира Федотова набрала девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре "Сочи" 21 августа на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
"Химки" с четырьмя очками располагаются на 12-й строчке. Подмосковная команда в пятом туре 22 августа примет казанский "Рубин".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|3
|1
|0
|11-6
|10
|2
|Рубин
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-2
|9
|4
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|5
|Локомотив
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|6
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|7
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|8-6
|6
|8
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|9
|Спартак
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|10
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|11
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|12
|Химки
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|13
|Арсенал
|4
|1
|0
|3
|5-10
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|15
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|16
|Урал
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1