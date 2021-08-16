"Сочи" одержал третью победу подряд в чемпионате России по футболу

СОЧИ, 16 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 3:0 обыграл подмосковные "Химки" в заключительном матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Зенит" упустил победу над "Локомотивом" в матче РПЛ

Первая ничья чемпиона. "Зенит" упустил победу над "Локомотивом" в матче РПЛ

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Забитыми мячами отметились Максим Барсов (17-я минута) и Ивелин Попов (54, 75).

"Сочи" одержал третью победу подряд в чемпионате России после поражения от "Нижнего Новгорода" (0:1) в стартовом туре. Команда Владимира Федотова набрала девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре "Сочи" 21 августа на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

"Химки" с четырьмя очками располагаются на 12-й строчке. Подмосковная команда в пятом туре 22 августа примет казанский "Рубин".