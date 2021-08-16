Гендиректор "Сочи": победа над "Химками" была одержана за счет характера и желания игроков

В понедельник "Сочи" на своем поле победил "Химки" со счетом 3:0. 12 августа "Сочи" проиграл в серии пенальти сербскому "Партизану" (2:2; 2:4) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и завершил выступление в турнире.

"Рад за ребят, что после такого выездного поражения в Лиге конференций собрались и достаточно хорошо сегодня сыграли, - сказал Рубашко. - Молодцы, показали игру хорошего уровня с учетом того, что была определенная усталость, восстановление, перелет. Я думаю, что характер у команды есть, все нормально, двигаемся дальше".

"Я бы сказал, что "Сочи" победил благодаря характеру, желанию и профессионализму игроков. Несмотря на счет, нельзя назвать эту победу легкой, легких игр вообще не бывает в премьер-лиге. Нельзя думать, что какая-то победа дается легко. Сложно было обеим командам, ноги сводило у игроков, достаточно тяжелое поле было, хорошо, что все так сложилось, ребята нашли силы, показали настрой и дали хороший бой", - добавил Рубашко.

"Сочи" одержал третью победу подряд в чемпионате России после поражения от "Нижнего Новгорода" (0:1) в стартовом туре. Команда Владимира Федотова набрала девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре "Сочи" 21 августа на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".