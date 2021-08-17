Кафанов объяснил выбор вратарей сборной России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. В список вратарей помимо Гилерме попали Юрий Дюпин ("Рубин"), Сергей Песьяков ("Ростов") и Александр Максименко ("Спартак").

"Решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом, выбор пал на Гилерме. Он допустил серьезную ошибку в матче за Суперкубок России, но последние встречи проводил уверенно и надежно. Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться", - сказал Кафанов.

До этого Кафанов в "Ростове" входил в тренерский штаб Валерия Карпина, ставшего в июле главным тренером национальной команды. "В случае с приглашением Песьякова, безусловно, сказалось то, что очень хорошо его знаю, а в такие сжатые сроки это важно. В прошлом чемпионате Сергей допустил всего одну грубую ошибку - с "Локомотивом" и помог добыть "Ростову" много очков, - отметил специалист. - В этом году тоже играет без ошибок, а то, что забивают - не его вина: и с "Динамо", и с ЦСКА он не раз выручал команду".

"Максименко недавно провел сотый матч за "Спартак". Быть вратарем этой команды вообще непросто - и тем более молодому голкиперу, а Александр уже несколько лет не отдает это место никому, и, думаю, заслужил вызов в сборную. По Дюпину ситуация очевидна: на старте сезона Юрий с двумя пропущенными мячами в пяти матчах стабильнее остальных", - сказал Кафанов.

Российские футболисты в сентябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва).