Плюс молодежь, минус Дзюба. Карпин рассказал о составе и подготовке сборной России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным в понедельник объявил состав национальной команды на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В него не попал нападающий петербургского "Зенита", капитан сборной России на прошедшем чемпионате Европы Артем Дзюба.
Всего в состав национальной команды вошел 31 футболист:
- вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов");
- защитники - Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);
- полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все - "Динамо"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);
- нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").
Карпин отметил, что окончательный состав будет определен 23 августа. "Это не расширенный список, полурасширенный, удлиненный, - сказал он журналистам. - 31 футболист в него попал, все может поменяться из-за травм, еще два тура в РПЛ (Российской премьер-лиге - прим. ТАСС). Список не окончательный, кто-то может отвалиться, окончательный определится 23 августа".
В список игроков не попали нападающие Дзюба и Александр Соболев. Форвард "Спартака" в четырех матчах текущего чемпионата России забил один мяч. Нападающий "Зенита" голами не отметился.
"У Заболотного пока травма, но, со слов нашего доктора, он уже готовится к игре следующего тура, - отметил Карпин. - Все должно быть нормально, если что-то не случится в пятом и шестом турах. Дзюба и Соболев не в лучшей форме, не попадали в стартовый состав. Мое мнение - чтобы играть в сборной, нужно играть в клубе". Главный тренер при этом заметил, что общался с Дзюбой и что игрок готов помочь сборной при необходимости.
"Что касается невызова Артема Дзюбы, то это мнение главного тренера, мы должны уважать его мнение, - заявил ТАСС бывший главный тренер сборной России, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев. - Главный тренер отвечает за подбор игроков, за выход из группы, давайте уважать мнение тренера".
Дорогу молодым
В состав национальной сборной вызваны молодые игроки из "Динамо". 19-летний Тюкавин впервые попал в состав сборной России, 18-летний Захарян вызывался в команду для подготовки к чемпионату Европы, но не попал в окончательный состав.
"Не стал бы расценивать вызов Тюкавина и Захаряна как омоложение состава. У меня нет намерения заигрывать кого-то просто так. Если будет полезен, будем использовать", - сказал Карпин.
Главный тренер не исключил возможности выхода Захаряна в стартовом составе в ближайших матчах. "Если Захарян будет играть, как с ЦСКА, велика ли вероятность, что он будет в старте против хорватов? Велика", - отметил Карпин.
В будущем в сборную России может быть вызван 16-летний полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев. "Если у человека с головой все нормально, [возраст] не повлияет, - заявил Карпин. - Не считаю возраст преградой. Если футболист показывает уровень - будет вызываться. Будь ему 15 лет или 35".
Помимо Тюкавина, впервые вызов в национальную команду России получили еще четверо футболистов - Максименко, Осипенко, Магкеев, Терехов.
Карпин отметил, что вратарей выбирал отвечающий за эту позицию в сборной тренер Виталий Кафанов, который ранее заявил ТАСС, что разговаривал с Игорем Акинфеевым по поводу его возвращения в сборную. "Я читал, что Виталий Кафанов говорил с Акинфеевым, но Игорь отказался, сказал, что ему нужно проводить больше времени с семьей и в клубе. Ему 35 лет, это нормальное явление", - отметил Карпин.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков удивился отсутствию в составе голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. "Он вроде бы котировался как игрок ближайшего резерва, тут уже выбор тренера вратарей [Виталия] Кафанова, - сказал он ТАСС. - Что касается Тюкавина, то это футболист, как все говорят, с хорошими задатками - он это доказал на футбольном поле в виде голов или созданием моментов, но это не факт, что он будет играть, но Карпину интересно с ним поработать".
"Меня все напрягает"
Состав на отборочные матчи нельзя назвать идеальным. Карпин ожидает, что все игроки, которые были вызваны в состав национальной команды, будут прибавлять.
"Хотелось бы, чтобы поработали над всем, - сказал Карпин. - Всем футболистам надо прибавлять, или так - мне бы хотелось, чтобы они прибавили. Во всем - в технике, видении поля, быстроте принятия решений".
"Меня все напрягает. Физическое состояние, то, что Соболев и Дзюба не в лучшей форме, непонятно, сыграет ли Заболотный, - продолжил специалист. - То, что Марио Фернандес попросил замену в матче чемпионата, Илью Самошникова тоже заменили. Не напрягает только ситуация в Новогорске, там все готово к приему сборной, но, возможно, поменяем рацион - уберем борщ из меню".
Говоря о состоянии Фернандеса, Карпин отметил, что защитник готовится к следующему туру. Ранее сообщалось, что футболист не собирается продолжать выступления за национальную команду, но впоследствии Карпин объявил, что Фернандес готов играть за сборную России.
Помимо Дзюбы и Соболева, в состав не попал защитник Юрий Жирков. "Рассматривается ли вызов в сборную Жиркова? Насколько я знаю, игрок без команды. Мы не знаем, в каком он состоянии", - отметил главный тренер сборной.
На данный момент из-за невызова Дзюбы в сборной России нет капитана, он будет выбран на сборах. "Капитан будет определяться на сборах. Сегодня одни футболисты, в октябре ни одного может не оказаться, - сказал Карпин. - Меня мало интересует, кто будет выбирать капитана и как это будет происходить, когда мы соберемся, то пообщаюсь с футболистами и решу, как будет выбираться капитан".
Карпин дебютирует во главе сборной России
О назначении Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено 23 июля. 26 июля он подписал рассчитанный до конца 2021 года контракт, который предусматривает возможность продления. Изначально специалист должен был возглавлять национальную команду, продолжая совмещать эту деятельность с работой в "Ростове". После двух туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых дончане потерпели поражения от московского "Динамо" (0:2) и петербургского "Зенита" (2:4), 52-летний тренер принял решение сосредоточиться на работе со сборной и покинуть "Ростов".
Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва). Эти встречи станут первыми для сборной России после назначения Карпина, который сменил на посту главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.