Плюс молодежь, минус Дзюба. Карпин рассказал о составе и подготовке сборной России

В сентябре национальная команда проведет матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против хорватов, киприотов и мальтийцев

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным в понедельник объявил состав национальной команды на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В него не попал нападающий петербургского "Зенита", капитан сборной России на прошедшем чемпионате Европы Артем Дзюба. Всего в состав национальной команды вошел 31 футболист: вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов");

защитники - Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);

полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все - "Динамо"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);

нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"). Карпин отметил, что окончательный состав будет определен 23 августа. "Это не расширенный список, полурасширенный, удлиненный, - сказал он журналистам. - 31 футболист в него попал, все может поменяться из-за травм, еще два тура в РПЛ (Российской премьер-лиге - прим. ТАСС). Список не окончательный, кто-то может отвалиться, окончательный определится 23 августа".

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В список игроков не попали нападающие Дзюба и Александр Соболев. Форвард "Спартака" в четырех матчах текущего чемпионата России забил один мяч. Нападающий "Зенита" голами не отметился. "У Заболотного пока травма, но, со слов нашего доктора, он уже готовится к игре следующего тура, - отметил Карпин. - Все должно быть нормально, если что-то не случится в пятом и шестом турах. Дзюба и Соболев не в лучшей форме, не попадали в стартовый состав. Мое мнение - чтобы играть в сборной, нужно играть в клубе". Главный тренер при этом заметил, что общался с Дзюбой и что игрок готов помочь сборной при необходимости. "Что касается невызова Артема Дзюбы, то это мнение главного тренера, мы должны уважать его мнение, - заявил ТАСС бывший главный тренер сборной России, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев. - Главный тренер отвечает за подбор игроков, за выход из группы, давайте уважать мнение тренера". Дорогу молодым В состав национальной сборной вызваны молодые игроки из "Динамо". 19-летний Тюкавин впервые попал в состав сборной России, 18-летний Захарян вызывался в команду для подготовки к чемпионату Европы, но не попал в окончательный состав.

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"Не стал бы расценивать вызов Тюкавина и Захаряна как омоложение состава. У меня нет намерения заигрывать кого-то просто так. Если будет полезен, будем использовать", - сказал Карпин. Главный тренер не исключил возможности выхода Захаряна в стартовом составе в ближайших матчах. "Если Захарян будет играть, как с ЦСКА, велика ли вероятность, что он будет в старте против хорватов? Велика", - отметил Карпин. В будущем в сборную России может быть вызван 16-летний полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев. "Если у человека с головой все нормально, [возраст] не повлияет, - заявил Карпин. - Не считаю возраст преградой. Если футболист показывает уровень - будет вызываться. Будь ему 15 лет или 35".

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Помимо Тюкавина, впервые вызов в национальную команду России получили еще четверо футболистов - Максименко, Осипенко, Магкеев, Терехов. Карпин отметил, что вратарей выбирал отвечающий за эту позицию в сборной тренер Виталий Кафанов, который ранее заявил ТАСС, что разговаривал с Игорем Акинфеевым по поводу его возвращения в сборную. "Я читал, что Виталий Кафанов говорил с Акинфеевым, но Игорь отказался, сказал, что ему нужно проводить больше времени с семьей и в клубе. Ему 35 лет, это нормальное явление", - отметил Карпин. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков удивился отсутствию в составе голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. "Он вроде бы котировался как игрок ближайшего резерва, тут уже выбор тренера вратарей [Виталия] Кафанова, - сказал он ТАСС. - Что касается Тюкавина, то это футболист, как все говорят, с хорошими задатками - он это доказал на футбольном поле в виде голов или созданием моментов, но это не факт, что он будет играть, но Карпину интересно с ним поработать". "Меня все напрягает" Состав на отборочные матчи нельзя назвать идеальным. Карпин ожидает, что все игроки, которые были вызваны в состав национальной команды, будут прибавлять. "Хотелось бы, чтобы поработали над всем, - сказал Карпин. - Всем футболистам надо прибавлять, или так - мне бы хотелось, чтобы они прибавили. Во всем - в технике, видении поля, быстроте принятия решений".

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"Меня все напрягает. Физическое состояние, то, что Соболев и Дзюба не в лучшей форме, непонятно, сыграет ли Заболотный, - продолжил специалист. - То, что Марио Фернандес попросил замену в матче чемпионата, Илью Самошникова тоже заменили. Не напрягает только ситуация в Новогорске, там все готово к приему сборной, но, возможно, поменяем рацион - уберем борщ из меню". Говоря о состоянии Фернандеса, Карпин отметил, что защитник готовится к следующему туру. Ранее сообщалось, что футболист не собирается продолжать выступления за национальную команду, но впоследствии Карпин объявил, что Фернандес готов играть за сборную России. Помимо Дзюбы и Соболева, в состав не попал защитник Юрий Жирков. "Рассматривается ли вызов в сборную Жиркова? Насколько я знаю, игрок без команды. Мы не знаем, в каком он состоянии", - отметил главный тренер сборной. На данный момент из-за невызова Дзюбы в сборной России нет капитана, он будет выбран на сборах. "Капитан будет определяться на сборах. Сегодня одни футболисты, в октябре ни одного может не оказаться, - сказал Карпин. - Меня мало интересует, кто будет выбирать капитана и как это будет происходить, когда мы соберемся, то пообщаюсь с футболистами и решу, как будет выбираться капитан". Карпин дебютирует во главе сборной России

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