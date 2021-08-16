Главный тренер сборной России Карпин заявил, что лично встретится с Головиным и Миранчуком

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин лично встретится с полузащитниками Александром Головиным и Алексеем Миранчуком перед матчами отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Об этом он заявил журналистам.

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября). В предварительный состав попал 31 футболист, в том числе Миранчук, Головин и Федор Кудряшов, которые выступают в зарубежных чемпионатах.

"Завтра лечу в Милан общаться с Миранчуком, потом - с Головиным в Монако, - сказал Карпин. - С Федором [Кудряшовым] общался, он еще не в оптимальной форме и не сыграет в первом туре".

Миранчуку 25 лет, он выступает за итальянскую "Аталанту". 25-летний Головин играет за клуб чемпионата Франции "Монако". Кудряшову 34 года, он является игроком турецкого "Антальяспора".