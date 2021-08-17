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ATP

Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Россиянин обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:4
Карен Хачанов EPA-EFE/Mike Hewitt
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/Mike Hewitt

ТАСС, 17 августа. Россиянин Карен Хачанов обыграл южноафриканца Кевина Андерсона в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в американском Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Хачанова. Во втором круге россиянин встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, посеянном на турнире под 12-м номером.

Хачанову 25 лет, он располагается на 30-м месте в рейтинге ATP, на его счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он дважды доходил до четвертьфинальной стадии. На Олимпийских играх в Токио Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.

Медведев и Андрей Рублев начнут выступление на турнире со второго круга. Аслан Карацев в первом круге сыграет с хорватом Марином Чиличем, в случае победы он встретится с Рублевым.

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