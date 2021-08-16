Успешная репетиция перед US Open. Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Торонто

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Даниил Медведев одержал победу на теннисном турнире серии "Мастерс" в Торонто, данная серия по своему престижу уступает только турнирам Большого шлема и Итоговому турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин победил после того, как неудачно выступил на недавно проходивших в Токио Олимпийских играх.

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Медведев наряду с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем был фаворитом олимпийского турнира, однако в Токио россиянин не смог преодолеть стадию четвертьфинала. Отмечалось, что он был не совсем готов к Олимпиаде, так как не сумел пройти с остальными российскими игроками сбор на Сахалине - ему надо было решить вопрос с визой в США. Как отмечали остальные российские теннисисты, этот сбор им очень помог. На Олимпиаде российская команда завоевала три медали - Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали победителями соревнований смешанных пар, обыграв в финале соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева, а Карен Хачанов стал серебряным призером в мужском одиночном разряде. Медведев на турнире в Торонто, который традиционно проходит незадолго до старта US Open, был посеян под первым номером. Россиянин стартовал со второго круга, в своем первом матче он в трех партиях обыграл представителя Казахстана Александра Бублика, с которым встречался в первом круге олимпийского турнира.

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Самым сложным матчем для Медведева стал четвертьфинал с поляком Хубертом Хуркачем, который продолжался более двух часов. Хуркач убедительно выиграл первый сет со счетом 6:2, однако Медведев выиграл две следующие партии на тай-брейке. В последующих играх - с американцем Джоном Изнером в полуфинале и с его соотечественником Райли Опелкой в финале - россиянин не отдал ни одной партии и в итоге выиграл свой четвертый "Мастерс" после побед на турнирах в Цинциннати, Шанхае и Париже. Медведев также стал первым российским победителем "Мастерса" в Торонто с 2000 года, когда там выигрывал Марат Сафин. Рывок в чемпионской гонке Комментируя свою победу в Торонто, Медведев отметил, что он считает хорошим результатом четыре победы в пяти финалах турниров серии "Мастерс", но он хочет добиться большего. Также российский теннисист отдал должное своему сопернику, впервые дошедшему до финала турнира серии ATP 1000.

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"Сегодня Опелка провел несколько действительно хороших розыгрышей. Он сражался до конца, вытаскивал брейк-пойнты в сложнейших ситуациях. Играть впервые в финале "Мастерса" непросто", - приводит слова Медведева пресс-служба АТР. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что победа в Торонто должна только положительно повлиять на подготовку россиянина к US Open. "Выступление в Торонто дает Медведеву психологическую уверенность. Он хочет быть первым в мире по итогам сезона, ему это по силам. Хотя тут все зависит от Джоковича, он реально лидер сезона. Тем не менее турнир в Торонто - важный этап подготовки к US Open", - сказал Тарпищев ТАСС.