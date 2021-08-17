СМИ: Модрич планирует завершить карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира 2022 года

ТАСС, 17 августа. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич собирается завершить карьеру в сборной после чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Четыре игрока РПЛ вошли в состав сборной Хорватии на матчи отбора к чемпионату мира

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Модричу на тот момент будет 37 лет. Его дебют в национальной команде состоялся 1 марта 2006 года в товарищеской игре против команды Аргентины. Всего за сборную хорват провел 142 матча и забил 18 голов.

Модричу 35 лет, он перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2012 году. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании, один раз - обладателем Кубка Испании, трижды - обладателем cуперкубка страны и Суперкубка УЕФА, четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и три раза - клубный чемпионат мира. Также футболист выступал за загребское "Динамо", с которым трижды выигрывал чемпионат Хорватии, два раза - кубок страны и один раз - суперкубок.

В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч". В составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где команда уступила сборной Франции.

Полузащитник включен в состав сборной Хорватии на ближайшие матчи отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре. 1 сентября хорватская команда встретится со сборной России в Москве, 4 сентября - на выезде со сборной Словакии, 7 сентября - дома со словенцами.