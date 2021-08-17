Квартальнов оценил готовность "Ак Барса" к предстоящему сезону КХЛ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Хоккеисты казанского "Ак Барса" еще не нашли командную химию, так как в межсезонье у команды сильно обновился состав. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.

В пятницу завершился Мемориал Ромазана, который традиционно проходит в Магнитогорске. "Ак Барс" одержал одну победу в четырех матчах и, набрав два очка, занял предпоследнее, четвертое место в турнирной таблице.

"Всегда что-то есть, что нравится и что не нравится, - сказал Квартальнов. - Очень много ребят пришло, так что, скажу откровенно, пока нет командной химии. У нас обновленная, очень молодая линия обороны, в связи с этим есть определенные моменты. Но до чемпионата еще есть время, можно что-то предпринять".

"Есть большинство, которое сыграло [на Мемориале Ромазана], мы неплохо играли в атаке, но огульно вперед ходили, не было никого на подстраховке, увлекались атакой - это еще надо корректировать. В общем, есть моменты, которые надо проработать. Кроме того, у нас обновленная бригада иностранцев, поэтому нужно время. Сколько - не скажу точно, но немного нужно потерпеть", - добавил специалист.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября, "Ак Барс" проведет первый матч 2 сентября, в котором примет хельсинкский "Йокерит". С 18 по 22 августа в Казани пройдет турнир "Кубок Танеко", на котором сыграют "Ак Барс", петербургский СКА, уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург".