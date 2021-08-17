В "Торпедо" не планируют искать шестого иностранного хоккеиста

"Торпедо" имеет в составе пять иностранных игроков, что соответствует максимальному количеству легионеров в заявке на матч согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это защитник Теодор Леннстрём, нападающие Кенни Агостино, Марек Хривик, Энди Миле и Даниэль Заар.

"В прошлом году нам выпал шанс, мы долго общались по Крису Уайдмэну, он очень помог команде, - сказал Гафуров. - Думаю, что в текущем сезоне все пять наших легионеров не дадут повода усомниться в них, они высокого уровня, и поэтому шестой на данный момент не планируется. Сейчас они [по уровню] лучше, чем в прошлом году, но это пока только на бумаге, им нужно еще выйти на лед и все доказать. На мой взгляд, крепкого оборонительного легионера брать слишком дорого, нам нужно было найти праворуких игроков, поэтому задача стояла, скорее, найти хоккеиста, близкого по уровню к Крису Уайдмэну, но на рынке таких игроков не было, многие подходящие кандидаты подписались с клубами НХЛ (Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС), поэтому мы пошли немного по другой концепции".

"Возможно ли, что [нападающий Дамир] Жафяров в этом сезоне продолжит играть в "Торпедо"? Все возможно, но пока остановлюсь на том, что мы будем рады, если у Дамира получится подписаться к НХЛ, но в то же время всегда ждем в "Торпедо." То же самое и с [форвардом] Ваней Чеховичем", - добавил генменеджер "Торпедо".

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября, "Торпедо" проведет первый матч 2 сентября, соперником нижегородской команды станет подольский "Витязь".