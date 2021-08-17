Лалович: юниорский чемпионат мира по борьбе в Уфе организован на исключительном уровне

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по борьбе среди юниоров в Уфе организован на исключительном уровне. Об этом заявил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович во вторник на церемонии открытия мероприятия.
Чемпионат мира по борьбе среди юниоров проходит в Уфе с 13 по 22 августа.
"Я начну речь с одного слова - исключительно. Это мероприятие исключительно во всем, исключительные организаторы, спортсмены, тренеры и судьи, которые участвуют в чемпионате, и волонтеры, помогающие в его проведении. Мы приложили исключительные усилия для проведения этого мероприятия через неделю после Олимпийских игр в Токио", - сообщил Лалович.
Он поблагодарил за проведение чемпионата в непростых эпидемиологических условиях главу Башкирии Радия Хабирова и наградил его почетным знаком Объединенного мира борьбы (UWW). Хабиров за большой вклад в развитие спорта наградил Лаловича орденом Дружбы народов Башкирии.
Заявка Уфы на проведение юниорского чемпионата мира была утверждена бюро UWW в сентябре 2019 года. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 55 стран. Оператором турнира является "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс.
Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве.