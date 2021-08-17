Лалович: юниорский чемпионат мира по борьбе в Уфе организован на исключительном уровне

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по борьбе среди юниоров в Уфе организован на исключительном уровне. Об этом заявил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович во вторник на церемонии открытия мероприятия.

Лалович не сомневается, что чемпионат мира по борьбе 2023 года пройдет в Красноярске

Чемпионат мира по борьбе среди юниоров проходит в Уфе с 13 по 22 августа.

"Я начну речь с одного слова - исключительно. Это мероприятие исключительно во всем, исключительные организаторы, спортсмены, тренеры и судьи, которые участвуют в чемпионате, и волонтеры, помогающие в его проведении. Мы приложили исключительные усилия для проведения этого мероприятия через неделю после Олимпийских игр в Токио", - сообщил Лалович.

Он поблагодарил за проведение чемпионата в непростых эпидемиологических условиях главу Башкирии Радия Хабирова и наградил его почетным знаком Объединенного мира борьбы (UWW). Хабиров за большой вклад в развитие спорта наградил Лаловича орденом Дружбы народов Башкирии.

Заявка Уфы на проведение юниорского чемпионата мира была утверждена бюро UWW в сентябре 2019 года. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 55 стран. Оператором турнира является "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве.