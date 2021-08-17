Лалович не сомневается, что чемпионат мира по борьбе 2023 года пройдет в Красноярске

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Сомнений в том, что чемпионат мира по борьбе 2023 года пройдет в Красноярске, нет. Об этом журналистам сообщил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Изначально турнир в Красноярске должен был пройти в 2022 году, однако из-за санкций Всемирного антидопингового агентства к России чемпионат мира 2022 года примет Белград, а Красноярск получил право провести мировое первенство в 2023 году.

"У меня нет никаких сомнений, что чемпионат мира пройдет в Красноярске. Он будет квалификационным к Играм в Париже, поэтому является особенно важным для UWW, - сказал Лалович. - Мы все видим, что из-за пандемии переносятся соревнования и даже Олимпийские игры, пандемийная ситуация не становится легче, но соревнования проводятся, и Россия сейчас в Уфе это показала (в эти дни в Уфе проходит юниорский чемпионат мира по борьбе - прим. ТАСС). Я не знаю, какая ситуация будет к 2023 году, но мы уже научились проводить соревнования в новой реальности".

Заявка столицы Башкортостана на проведение юниорского чемпионата мира была утверждена бюро UWW в сентябре 2019 года. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 55 стран. Оператором турнира является "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве.