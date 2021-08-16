Лалович: юниорский чемпионат мира в Уфе может стать большой мотивацией для борцов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по борьбе среди юниоров и кадетов в Уфе может стать большой мотивацией для спортсменов, у которых есть все шансы заявить о себе на Олимпиаде 2024 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Чемпионат мира в Уфе проходит с 13 по 22 августа. "Молодежный спорт больше всего пострадал от пандемии, - сказал Лалович. - Предыдущий чемпионат мира по борьбе среди юниоров прошел 729 дней назад. Поэтому турнир в Уфе может стать большой мотивацией для этого поколения борцов в столь непростое время. Тем более что новый олимпийский цикл продлится всего три года, у этих борцов есть все шансы заявить о себе уже [на Олимпиаде] в Париже".

Президент UWW отметил высокий уровень организации турнира в Уфе. "Юниорский чемпионат мира проходит всего через неделю после Олимпийских игр в Токио, подготовка такого глобального события - это огромная работа, - сказал Лалович. - Но для нас турнир в Уфе - больше праздник, чем тяжелая работа, хочу поблагодарить главу Башкортостана Радия Хабирова и Федерацию спортивной борьбы России (ФСБР) за созданные возможности. В Уфе прекрасная арена, отличные условия для проживания - борцам созданы все условия, чтобы проявить себя".

В первый день чемпионата мира по борьбе среди юниоров Лалович провел рабочую встречу с Хабировым. В ней также приняли участие заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, президент ФСБР Михаил Мамиашвили, и. о. директора Центр спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов, вице-президенты UWW Наталья Ярыгина и Ахрол Рузиев. В понедельник президент UWW также познакомился с инфраструктурой Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Риммы Батталовой. 17 августа Лалович посетит школы, которые являются участниками программы "Борьбу - в школу!", и Спортивную школу олимпийского резерва по спортивной борьбе.

Заявка столицы Башкортостана на проведение юниорского чемпионата мира была утверждена бюро UWW в сентябре 2019 года. В соревнованиях принимают участие борцы из 55 стран. Оператором турнира является "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, на 2023 год запланировали чемпионат мира в Красноярске.