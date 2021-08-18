Карацев не смог выйти во второй круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу хорватского теннисиста, по ходу первого гейма второго сета матч был прерван почти на 4 часа из-за дождя. Во втором круге Чилич сыграет с россиянином Андреем Рублевым, посеянным на турнире под четвертым номером.

Карацеву 27 лет, он занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году. На прошедших Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Чиличу 32 года, он располагается на 39-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе 19 титулов под эгидой АТР. Он становился победителем Открытого чемпионата США (2014), еще дважды проигрывал в финалах турниров Большого шлема - на Уимблдоне (2017) и Открытом чемпионате Австралии (2018).

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.