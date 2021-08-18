Самсонова уступила Азаренко в первом круге теннисного турнира серии "Премьер" в Цинциннати

Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира серии "Премьер" в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Азаренко, посеянной на турнире под 14-м номером. Во втором круге она сыграет с американкой Элисон Риск.

Самсоновой 22 года, она занимает 52-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в июне россиянка выиграла свой первый титул под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021).

Азаренко 32 года, она занимает 15-е место в рейтинге WTA. Теннисистка является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она также доходила до финала Открытого чемпионата США (2012, 2013, 2020), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).

Турнир в Цинциннати относится к категории "Премьер", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Из россиянок в Цинциннати побеждали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011). Призовой фонд составляет более $1,8 млн.