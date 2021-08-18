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Сборные по футболу

Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины

Ранее команду возглавлял Андрей Шевченко

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил Александра Петракова временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом сообщил глава ассоциации Андрей Павелко.

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"Александр Петраков будет готовить национальную сборную к матчам квалификации ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял исполком Украинской ассоциации футбола", - написал он в среду в Facebook.

Петраков сменил на посту главного тренера футбольной сборной Украины Андрея Шевченко, занимавшего этот пост в течение пяти лет.

Петраков - воспитанник киевского "Динамо". Он играл на позиции центрального защитника в винницком "Локомотиве", киевском СКА, черкасском "Днепре", ровенском "Авангарде" и никопольском "Колосе". Ранее возглавлял только команды из низших лиг, в частности, "Ниву" (Винница) и "Спартак" (Сумы), был тренером детско-юношеских спортивных школ. С 2010 года Петраков тренировал юношеские сборные Украины.

Шевченко покинул национальную команду в начале августа после завершения пятилетнего контракта с УАФ. Под его руководством сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы, где впервые в истории вышла в четвертьфинал. Украинская команда покинула европейское первенство после поражения от сборной Англии (0:4).

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