Дмитриева: российским гандболисткам не хватило дня отдыха для золота Олимпиады

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российским гандболисткам для победы в финале олимпийского турнира в Токио не хватило дополнительного дня отдыха. Об этом в среду на пресс-конференции рассказала капитан национальной команды Дарья Дмитриева.

Ильина: российским гандболисткам не хватило эмоций на финал Игр после матча с норвежками

Россиянки в финале олимпийского турнира уступили француженкам. Встреча состоялась 8 августа, полуфинальный матч с норвежками российская команда провела за два дня до этого.

"Не хотя бы, а серебро, - оценила Дмитриева итоговый результат. - Что помешало победить? Было очень много факторов. Если бы был еще один день выходной, то мы бы точно выиграли".

Россиянки приехали в Токио в ранге действующих олимпийских чемпионок, турнир они начали с ничейного результата с бразильянками и крупного поражения от шведок. "Вторая игра дала нам оплеуху, чтобы проснуться, и осознание того, что пора начинать играть", - заметила Дмитриева.

Спортсменка после Олимпиады заявила, что до конца года приостановила карьеру.