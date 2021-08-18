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Летние олимпийские виды спорта

В Федерации гандбола России рассказали о судьбе Алексеева на посту тренера женской сборной

Под руководством специалиста команда стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио
Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России 20 августа обсудит будущее Алексея Алексеева на посту главного тренера женской сборной России. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный директор федерации Лев Воронин.

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Под руководством Алексеева российские гандболистки стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. Специалист возглавил команду в конце прошлого года, после Игр срок его соглашения с федерацией истекает.

"20-го числа состоится исполком, на нем будут заслушаны отчеты всех наших сборных, - сказал Воронин. - Члены исполкома будут обсуждать дальнейшую судьбу тренерского штаба".

В минувшем сезоне молодежная женская сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы, юниорская - бронзовым. "На сегодня наше женское направление показало достаточно хорошие результаты", - отметил Воронин.

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