Агент Хендрикса рассказал, что у футболиста "Спартака" нет предложений от других клубов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Йоррит Хендрикс не получал предложений о переходе от других клубов. Об этом заявил агент футболиста Фулько ван Куперен, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ" .

Ранее портал Sport24 сообщил, что к футболисту красно-белых проявляют интерес три европейских клуба.

"У нас нет предложений, клубы всегда ищут хороших игроков, поэтому делают звонки, но, как я уже сказал, Йоррит хочет быть частью успешного "Спартака". Все эти слухи, что он уходит, - это фейковые новости", - заявил ван Куперен.

Хендриксу 26 лет, он выступает за "Спартак" с января, за это время он провел 15 матчей, не отличившись результативными действиями. Ранее он выступал за нидерландский ПСВ, за который провел 239 игр, забив восемь голов и отдав 17 результативных передач. Является трехкратным чемпионом Нидерландов и двукратным обладателем Суперкубка Нидерландов.