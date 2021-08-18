Тетюхин назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы по волейболу

"Та же Польша - однозначно, добавляется Сербия, - сказал Тетюхин. - Словения - 100 процентов, замечательная команда, мне очень нравится. Италия, олимпийские чемпионы - французы. Я пока еще не знаю составы, в которых будут выступать команды, но вот эти сборные будут бороться за победу совершенно точно".

Тетюхин отметил, что сборная России ставит для себя максимальные задачи на чемпионате Европы. "Она у нас всегда максимальная. И никто ее не снимал. Мы едем туда не просто прогуляться и отдохнуть после Олимпиады", - добавил генменеджер национальной команды.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 19 сентября в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии, Испании и Турции. На прошлом чемпионате Европы подопечные Туомаса Саммельвуо дошли до четвертьфинала. Действующими победителями турнира являются сербы.