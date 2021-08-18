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Летние олимпийские виды спорта

Тетюхин назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы по волейболу

Генеральный менеджер сборной России отметил, что подопечные Туомаса Саммельвуо ставят для себя максимальные задачи на турнире

ТАСС, 18 августа. Сборные Польши, Сербии, Словении, Италии и Франции являются фаворитами предстоящего чемпионата Европы по волейболу. Такое мнение в интервью изданию "Спорт-Экспресс" высказал генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин.

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"Та же Польша - однозначно, добавляется Сербия, - сказал Тетюхин. - Словения - 100 процентов, замечательная команда, мне очень нравится. Италия, олимпийские чемпионы - французы. Я пока еще не знаю составы, в которых будут выступать команды, но вот эти сборные будут бороться за победу совершенно точно".

Тетюхин отметил, что сборная России ставит для себя максимальные задачи на чемпионате Европы. "Она у нас всегда максимальная. И никто ее не снимал. Мы едем туда не просто прогуляться и отдохнуть после Олимпиады", - добавил генменеджер национальной команды.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 19 сентября в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии, Испании и Турции. На прошлом чемпионате Европы подопечные Туомаса Саммельвуо дошли до четвертьфинала. Действующими победителями турнира являются сербы. 

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