Рублев и Медведев вошли в состав сборной Европы на Кубок Лейвера

ТАСС, 18 августа. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев включены в список сборной Европы, которая примет участие в Кубке Лейвера по теннису. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Также в сборную Европы вошли грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, немец Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. Ранее стало известно, что из-за травм в кубке не примут участие швейцарец Роджер Федерер и австриец Доминик Тим.

"Я очень рад, что в этом году буду представлять сборную Европы", - сказал Медведев.

В состав сборной мира попали канадцы Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим, а также аргентинец Диего Шварцман. Имена еще трех спортсменов будут объявлены позднее.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой ATP. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021). 23-летний Рублев идет на седьмой строчке в рейтинге, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Кубок Лейвера пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября. Турнир состоится в четвертый раз, в 2020 году его отменили из-за пандемии.