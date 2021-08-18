Бельгийский велогонщик Филипсен выиграл пятый этап "Вуэльты"

Филипсен преодолел дистанцию в 184,4 км за 4 часа 24 минуты 41 секунду. Второе место занял нидерландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck - Quick Step ("Декёнинк - куик степ"). Третьим стал итальянец Альберто Дайнезе из Team DSM ("Тим ди-эс-эм"). Россиянин Александр Власов из "Астаны" стал 35-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс") завершил гонку на 101-м месте.

В общем зачете после пяти этапов лидирует французский велогонщик Кенни Элиссонд из команды Trek-Segafredo ("Трек-сегафредо"), время которого составляет 17 часов 33 минуты 57 секунд. Вторым идет олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma ("Джамбо-висма"), уступающий 5 секунд, третьим - француз Лилиан Кальмежан из Citroen ("Ситроен"), отстающий на 10 секунд. Власов располагается на 11-й строчке (+0.48), Сиваков занимает 63-е место (+6.56).

Шестой этап веломногодневки состоится в четверг, его протяженность составит 158,3 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.