Хачанов не сумел выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу канадца, посеянного под 12-м номером. В третьем круге он сыграет итальянцем Маттео Берреттини (пятый номер посева).

Хачанову 25 лет, он располагается на 30-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он дважды доходил до четвертьфинальной стадии. На Олимпийских играх в Токио Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде.

Оже-Альяссиму 21 год, он занимает 17-ю строчку в мировом рейтинге. Высшим достижением на турнирах Большого шлема является четвертьфинал Уимблдона в 2021 году.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал россиянин Даниил Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.