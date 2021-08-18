Хоккеист Панарин заявил, что рассчитывает сыграть на Олимпийских играх в Пекине

ТАСС, 18 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин мечтает сыграть на предстоящих Олимпийских играх в Пекине 2022 года, но считает, что от него мало что зависит. Комментарий хоккеиста приводит телеканал "Матч ТВ" .

Фазель: переговоры между НХЛ и МОК об участии хоккеистов лиги в Играх-2022 еще идут

В среду президент Международной федерации хоккея (IIHF) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель сообщил ТАСС, что решение о том, будут ли игроки НХЛ принимать участие в Играх 2022 года, будет принято в конце августа.

"Мечтаю ли сыграть на Олимпийских играх? Конечно, хочу сыграть, но от меня мало что зависит. Я никогда не участвовал, поэтому мне вдвойне приятно будет", - сказал Панарин.

В последний раз Панарин выступал за сборную России на чемпионате мира в 2017 году. В феврале бывший главный тренер "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком подмосковной команды, в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации был выведен из состава "Рейнджерс" и пропустил восемь встреч.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Хоккеисты лиги не участвовали в Играх из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат. Победителями той Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.