"Фламенго" разгромил "Олимпию" и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

В составе победителей отличились Габриэл Барбоза (30-я и 78-я минуты), Бруно Энрике (36), Вилиан Аран (48), на 56-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Олимпии" Сауль Сальседо. У проигравших отличился Хорхе Рекальде (45).

Первая встреча также завершилась победой бразильской команды со счетом 4:1. "Фламенго" вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары "Барселона Гуаякиль" (Эквадор) - "Флуминенсе" (Бразилия). Первый матч завершился со счетом 2:2, ответная встреча пройдет в ночь на 20 августа.

В другом полуфинале бразильский "Палмейрас" встретится с победителем пары "Атлетико Минейро" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина). Первый матч завершился победой бразильской команды со счетом 1:0, ответная встреча пройдет позднее в четверг.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. "Палмейрас" является действующим обладателем трофея, в финале прошедшего розыгрыша турнира команда со счетом 1:0 обыграла бразильский "Сантос". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.