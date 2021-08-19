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Летние олимпийские виды спорта

Кобяков: турнир по дзюдо на ВЭФ станет смотром потенциальных участников Олимпиады-2024

На соревнованиях встретятся юниорские сборные России и мира

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Международный турнир по дзюдо, который пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), станет смотром потенциальных участников Олимпийских игр 2024 года в Париже. Такое мнение высказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, комментарий которого приводит пресс-служба Росконгресса.

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Ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, проходящий под патронатом президента России Владимира Путина, состоится 4 сентября во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы ВЭФ. Согласно новому формату турнира в нем встретятся юниорские сборные России и мира.

"Международный турнир по дзюдо стал спортивной визитной карточкой ВЭФ, - сказал Кобяков. - Учитывая возраст и уровень участников, можно сказать, что он станет смотром потенциальных участников Олимпиады-2024, во многом благодаря турниру имени Дзигоро Кано дзюдоисты первыми из олимпийцев протестировали возможности Приморского края для подготовки к Олимпийским играм в Токио. Этим летом Владивосток одновременно готовился к проведению Восточного экономического форума и принимал заключительный этап подготовки сборных России по 15 видам спорта. Тема создания центров сборных России на Дальнем Востоке получит продолжение в деловой программе форума и в работе павильона министерства спорта на улице Дальнего Востока".

В рамках форума во второй раз состоится этап Мировой серии по керлингу среди смешанных пар, который откроет международный олимпийский сезон в этой дисциплине. В спортивную программу ВЭФ 2021 года включен чемпионат России по серфингу, на котором будут определены лучшие спортсмены в дисциплинах "длинная доска" и SUP (доска с веслом), не являющихся на данный момент олимпийскими.

В программу II Межрегионального фестиваля "Дальневосточные игры" включены турниры по сдаче нормативов ГТО, баскетболу 3х3, мини-футболу, перетягиванию каната, шашкам, шахматам, гиревому спорту, мас-рестлингу, настольному теннису. В соревнованиях примут участие команды сотрудников государственных и муниципальных органов власти регионов Дальневосточного федерального округа.

Также во Владивостоке состоится футбольный матч между командами Хабаровского края и Приморского края в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги среди игроков до 15 лет. Оператором спортивно-зрелищной программы ВЭФ-2021 является "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.

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