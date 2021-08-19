Россия присоединилась к акции в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия стала одной из стран, которые приняли участие в кампании #WeThe15, целью которой является прекращение дискриминации и привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

Кампания #WeThe15 проводится Международным паралимпийским комитетом, Международным альянсом инвалидов, ООН по правам человека, ЮНЕСКО и другими организациями. Кампания направлена на прекращение дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями и является глобальным движением, публично выступающим за прозрачность, доступность и инклюзивность людей с ограниченными возможностями, которые составляют 15% от населения Земли (более 1,2 млрд человек).

В рамках акции Останкинская башня в Москве была подсвечена пурпурным цветом (цвет сообщества людей с ограниченными возможностями). В дополнение к пурпурной подсветке также был запущен 90-секундный рекламный ролик.

Останкинская башня стала одной из 115 достопримечательностей, которые были задействованы в акции. Подсветку, в частности, получили римский Колизей, колесо обозрения в Лондоне, телебашня и Радужный мост в Токио, Ниагарский водопад.