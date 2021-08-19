Обсуждение реформ формата проведения Российской премьер-лиги состоится 23 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудят реформы формата проведения чемпионата страны по футболу 23 августа. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

13 августа издание Daily Storm сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам РПЛ предложения по изменению формата проведения чемпионата страны. Одним из пунктов реформ является полная отмена лимита на иностранных игроков.

"Обсуждение реформ? Мы соберемся на видеоконференции 23 августа", - сказал Газизов.

В июле РФС на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.