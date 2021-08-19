Финальный этап Кубка мира по кузовным гонкам планируют провести в Сочи

"Изначально в календаре текущего сезона WTCR не было "Сочи-Автодрома", - сказал пресс-службе "Росгонок" генеральный директор организации Алексей Титов. - Но ситуация в этом быстроменяющемся мире такова, что нужно быть готовым ко всему - в том числе, к потенциальной отмене любого из этапов в связи с эпидемиологической ситуацией. Поэтому перемена места проведения финала - это вопрос вынужденный, но хорошо то, что "Росгонки" зарекомендовали себя для Международной автомобильной федерации (FIA) как надежный и проверенный партнер, который, в том числе и в сложных условиях, какие были в стадии активной пандемии в 2020 году, смог организовать Гран-при России "Формулы-1" на качественном уровне. Для нас, безусловно, это будет вызов, который мы с удовольствием примем в случае согласования этапа на уровне правительства и Минспорта".

Также в изначальный календарь были добавлены этапы в Чехии и Франции. Изменения в календаре связаны с невозможностью проведения из-за коронавирусных ограничений изначально запланированных этапов в Азии.

На данный момент в чемпионате было проведено три этапа. До конца сезона должны состояться еще пять этапов.

С 2014 года на "Сочи-Автодроме" проводится этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".