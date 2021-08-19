Зрители чемпионата мира по пляжному футболу могут купить талисман турнира за 4 тыс. рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Официальный фан-магазин чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в Москве открылся на Фестивальной площади СК "Лужники". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Зрители турнира могут приобрести талисман турнира, жар-птицу по имени Жаришка, за 4 тысячи рублей. Она, как отмечалось в релизе пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), была вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор и энергетику пляжного футбола.
Также в магазине представлены другие сувениры, посвященные первому в истории чемпионату мира по пляжному футболу в России. В пределах 500 рублей болельщики смогут купить значки (200), программки (350), маски (450), кружки (500) и брелоки (500) с символикой турнира. За 800 рублей зрителям предлагается приобрести шарфы. Цена на футболки с российским флагом и символикой чемпионата мира колеблется от 1 500 до 2 800 рублей, на бейсболки - от 2 000 до 2 200 рублей.
Кроме того, болельщики могут купить официальный мяч мирового первенства (4 400), а также домашнюю и выездную форму сборной России (6 000).
О чемпионате мира по пляжному футболу в Москве
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа 2021 года в Москве. Матчи группового этапа будут сыграны с 19 по 24 августа. Все четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и решающая игра турнира пройдут 29 августа.
В первый день турнира состоятся игры сборных ОАЭ и Таити (начало - 15:00 мск), Парагвая и Японии (16:30), Мозамбика и Испании (19:00), а также России и США (20:30 мск).
Помимо этих команд на чемпионате мира выступят сборные Белоруссии, Бразилии, Омана, Португалии, Сальвадора, Сенегала, Уругвая и Швейцарии. Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии. Группа B состоит из сборных Испании, Мозамбика, ОАЭ и Таити. В квартет С попали команды Белоруссии, Бразилии, Сальвадора и Швейцарии. В группе D за выход в плей-офф поборются сборные Омана, Португалии, Сенегала и Уругвая.