Зрители чемпионата мира по пляжному футболу могут купить талисман турнира за 4 тыс. рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Официальный фан-магазин чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в Москве открылся на Фестивальной площади СК "Лужники". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Что надо знать о пляжном футболе перед стартом чемпионата мира в Москве

Песок и бисиклеты. Что надо знать о пляжном футболе перед стартом чемпионата мира в Москве

Зрители турнира могут приобрести талисман турнира, жар-птицу по имени Жаришка, за 4 тысячи рублей. Она, как отмечалось в релизе пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), была вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор и энергетику пляжного футбола.

Также в магазине представлены другие сувениры, посвященные первому в истории чемпионату мира по пляжному футболу в России. В пределах 500 рублей болельщики смогут купить значки (200), программки (350), маски (450), кружки (500) и брелоки (500) с символикой турнира. За 800 рублей зрителям предлагается приобрести шарфы. Цена на футболки с российским флагом и символикой чемпионата мира колеблется от 1 500 до 2 800 рублей, на бейсболки - от 2 000 до 2 200 рублей.

Кроме того, болельщики могут купить официальный мяч мирового первенства (4 400), а также домашнюю и выездную форму сборной России (6 000).

О чемпионате мира по пляжному футболу в Москве

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа 2021 года в Москве. Матчи группового этапа будут сыграны с 19 по 24 августа. Все четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и решающая игра турнира пройдут 29 августа.