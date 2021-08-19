Путин: Россия высоко ценит решение ФИФА дать право провести ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей чемпионата мира по пляжному футболу, отметив, что Россия высоко ценит решение Международной федерации футбола (ФИФА) предоставить право проведения первенства Москве. Обращение по случаю открытия соревнований опубликовано в четверг на сайте Кремля.

Инфантино уверен, что чемпионат мира по пляжному футболу в Москве получится незабываемым

"Мы высоко ценим решение ФИФА предоставить России право проведения престижного первенства, а также личное отношение господина [президента ФИФА Джанни] Инфантино, который недавно отметил, что чемпионат по пляжному футболу в Москве будет незабываемым. Эта уверенность полностью отвечает стремлениям России и наших граждан, которые, отмечу, любят динамичный, зрелищный пляжный футбол и гордятся успехами российской сборной команды", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия впервые принимает у себя этот турнир, и выразил надежду, что дебют будет достойным, ведь страна располагает огромным опытом проведения крупнейших спортивных форумов, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года. "Принимать гостей широко, радушно - неотъемлемая черта нашего национального характера. Уверен, знакомство с российской столицей оставит у участников турнира и их болельщиков со всего мира самые яркие и добрые воспоминания", - добавил он.

Путин также отметил организацию матчей: помимо традиционных мер обеспечения безопасности особое внимание было уделено вопросам защиты здоровья спортсменов и зрителей, минимизации рисков, связанных с пандемией коронавируса. "Прошу всех, кто планирует посещать соревнования, отнестись к вынужденным ограничениям с пониманием", - подчеркнул он.

Соревнования стартовали в столичных Лужниках 19 августа. Групповой этап завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.