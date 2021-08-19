Дюков: РФС продолжит работу по проведению в России крупных международных турниров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продолжит работу, направленную на проведение в России крупных международных турниров. Об этом журналистам рассказал президент организации Александр Дюков.

Сборная России стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу с победы над американцами

В Москве проходит чемпионат мира по пляжному футболу, который завершится 29 августа. В следующем году Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов.

"Очень важное событие для всех любителей футбола. Пляжный футбол - это про то, что можно играть в футбол не только на поле. Это важное событие, с чем болельщиков и поздравляю. Советую прийти на матчи или посмотреть трансляцию, вы получите удовольствие", - сказал Дюков.

"Это важное событие для России, РФС, Москвы. Возможность показать, что мы умеем проводить крупные турниры на высоком уровне. Мы собираемся продолжить работу по проведению у нас крупных турниров", - добавил он.