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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Дюков: РФС продолжит работу по проведению в России крупных международных турниров

Глава РФС посоветовал не пропускать трансляции чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продолжит работу, направленную на проведение в России крупных международных турниров. Об этом журналистам рассказал президент организации Александр Дюков.

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В Москве проходит чемпионат мира по пляжному футболу, который завершится 29 августа. В следующем году Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов.

"Очень важное событие для всех любителей футбола. Пляжный футбол - это про то, что можно играть в футбол не только на поле. Это важное событие, с чем болельщиков и поздравляю. Советую прийти на матчи или посмотреть трансляцию, вы получите удовольствие", - сказал Дюков.

"Это важное событие для России, РФС, Москвы. Возможность показать, что мы умеем проводить крупные турниры на высоком уровне. Мы собираемся продолжить работу по проведению у нас крупных турниров", - добавил он.

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Дюков, Александр ВалерьевичЧемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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