"Рома" одержала победу в квалификации Лиги конференций в первом матче Моуринью

Голами в составе победителей отметились Лоренцо Пеллегрини (55-я минута) и Элдор Шомуродов (81). У "Трабзонспора" мяч забил Андреас Корнелиус (64). Ответная игра пройдет 26 августа в Италии.

Римляне провели первый официальный матч под руководством португальца Жозе Моуринью, который возглавил "Рому" 4 мая, подписав контракт до лета 2024 года. Шомуродову 26 лет, прошлый сезон узбекистанский нападающий провел в "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в октябре 2020 года.

Результаты других матчей: "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Караганда, Казахстан) - 1:2; "Флора" (Эстония) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 4:2; КуПС (Финяндия) - "Унион" (Германия) - 0:4; "Карабах" (Азербайджан) - "Абердин" (Шотландия) - 1:0; "Ракув" (Польша) - "Гент" (Бельгия) - 1:0; "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Анортосис" (Кипр) - 0:0; ЛАСК (Австрия) - "Сент-Джонстон" (Шотландия) - 1:1; "Нефтчи" (Азербайджан) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 3:3; "Виктория" (Пльзень, Чехия) - ЦСКА (Болгария) - 2:0; "Рига" (Латвия) - "Линкольн" (Гибралтар) - 1:1; "Жальгирис" (Литва) - "Будё-Глимт" (Норвегия) - 2:2; "Базель" (Швейцария) - "Хаммарбю" (Швеция) - 3:1; "Фола" (Люксембург) - "Кайрат" (Казахстан) - 1:4.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. "Сочи" и казанский "Рубин" вылетели по итогам третьего раунда квалификации. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.