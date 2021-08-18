"Бенфика" обыграла ПСВ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 18 августа. Португальский футбольный клуб "Бенфика" со счетом 2:1 обыграл нидерландский ПСВ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

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У хозяев голами отметились Рафа Силва (10-я минута) и Юлиан Вайгль (42). В составе ПСВ забил Коди Гакпо (51).

Шведский "Мальме" со счетом 2:0 дома обыграл болгарский "Лудогорец", швейцарский "Янг Бойз" в меньшинстве на своем поле победил венгерский "Ференцварош" (3:2).

Ответные матчи пройдут 24 августа. Победители противостояний выступят на групповой стадии Лиги чемпионов, проигравшие сыграют в групповом раунде Лиги Европы.

В третьем квалификационном раунде "Бенфика" по сумме двух матчей обыграла московский "Спартак" (2:0, 2:0).

Также в среду в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы шотландский "Селтик" одержал победу над нидерландским АЗ (2:0). Ответная игра состоится 26 августа в Нидерландах.