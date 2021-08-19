Макаров: матч с американцами немного приземлил игроков сборной России по пляжному футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Матч первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу с американцами немного приземлил игроков сборной России и убрал лишнее волнение. Об этом журналистам рассказал автор победного гола Алексей Макаров.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 5:4 в дополнительное время.

"Такой матч команде в плюс. Он нас немного приземлил, убрал лишнее волнение, показал, что на чемпионате мира не бывает слабых соперников. Будем относиться хладнокровнее к моментам", - отметил Макаров.

"Это домашний чемпионат мира, особенный. При своих трибунах хочется показать максимальный результат. Как показал второй период, мы повели в два мяча и нашли свою игру. Были микроошибки, которые привели к голам, нужно их проанализировать, тренеры подскажут", - добавил футболист.

Во втором туре сборная России встретится с командой Парагвая. В другом матче группы А сборная Японии обыграла команду Парагвая со счетом 7:4. Команда Японии набрала три очка, сборная России - два, так как одержала победу только в дополнительное время. Американцы и парагвайцы очков не набрали.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.