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Массовый спорт

Канделаки готова приглашать олимпийцев на "Матч ТВ" ведущими для популяризации спорта

Генеральный продюсер телеканала отметила, что спортсмены после Олимпиады стали известнее

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки выразила желание, чтобы на телеканале работали спортсмены, в том числе и участники Олимпийских игр в Токио, так как это помогло бы популяризации спорта. Об этом она рассказала ТАСС.

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Летние Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 71 награду (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые). Перед Играми ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого 97% участников не смогли назвать ни одного российского олимпийца, 1% назвали трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене, которая в Токио выиграла золото.

"Олимпиада закончилась, и я предложила: мы готовы пробовать всех олимпийцев, которые готовы быть ведущими телеканала, особенно тех, у кого в Токио была финальная Олимпиада, - сказала Канделаки. - Могут ли быть ведущими [сестры Дина и Арина] Аверины? Да, я со всеми по этому поводу разговариваю".

"Да, никто не знал спортсменов до Олимпиады, но начали следить по ходу. Сестер Авериных мало кто уверенно выговаривал. А накануне я пришла в салон, и у меня спрашивают: "Как там Дина и Арина?" Это дорогого стоит, если в таких местах обсуждают сестер Авериных", - добавила Канделаки.

После выступления в Токио семикратная олимпийская чемпионка синхронистка Светлана Ромашина и трехкратные победительницы соревнований Алла Шишкина и Александра Пацкевич заявили, что это была последняя для них Олимпиада. О паузе в карьере объявила олимпийская чемпионка 2016 года гандболистка Анна Вяхирева.

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