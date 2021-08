"Хочу, чтобы Аверины были телеведущими". Канделаки подвела итоги показа Олимпийских игр

Продюсер рассказала о концерте в честь олимпийцев на Красной площади, на котором ведущей была официальный представитель МИД Мария Захарова, а пианист Денис Мацуев и оркестр под управлением Юрия Башмета играли We Will Rock You. "У нас есть группа в мессенджере, где состою я, Вячеслав Леонов (программный директор канала - прим. ТАСС), Александр Тащин (главный редактор канала - прим. ТАСС), Олег Полунин (заместитель главного редактора - прим. ТАСС). С 06:30 я начинаю писать туда какие-то идеи, всех будить. Леонов предложил, дальше я стала биться во все нужные двери, чтобы концерт произошел, и между идеей и реализацией прошла неделя", - вспомнила она.

"Навалились всем миром, все не спали и работали 24 на 7 последние три дня. [На концерте] был еще и видеоролик с ее [Захаровой] участием, который мы выпустили по ходу Олимпиады, и это я уговорила Машу на участие, и она быстро согласилась. У нас есть ряд женщин, которые для страны делают больше многих мужчин, Маша одна из них. Она реально идейный патриот, который не боится называть вещи своими именами. Ролик в итоге цитировал New York Times, было логичным, чтобы закольцевать идею, если бы Захарова же и вела концерт на Красной площади, и все получилось прекрасно", - добавила она.

По ее словам, концерт символизировал то, что мир должен был узнать о нынешней России через Олимпиаду. "На Олимпиаде всем не понравилось, что дух российской молодежи существует, есть патриотизм, гордость, и это никуда не делось. На Западе же это иначе преподносится, в ключе, что молодежь недовольна властью, а тут на весь мир выясняется, что это не так. Красивые, сильные, мужественные представители нашей страны, которым от 17 лет, и это разорвало, что такие люди олицетворяют сегодняшнюю Россию", - сказала Канделаки.