"Хочу, чтобы Аверины были телеведущими". Канделаки подвела итоги показа Олимпийских игр

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в беседе с ТАСС подвела итоги показа Олимпийских игр. Она отметила, что процесс трансляций Игр должен быть усовершенствован, а после Олимпиады необходимо понять, как раскручивать отечественный спорт внутри страны.

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Продюсер рассказала о статистике просмотров олимпийских соревнований, которые прошли с 23 июля по 8 августа. В качестве примера она привела рейтинги крупного американского вещателя NBC, которые упали на 42% по сравнению с показом Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. "У нас в этом плане было иначе. Более 28,6 млн человек посмотрело Олимпийские игры на "Матч ТВ", а суммарная продолжительность вещания составила 269 часов. Средняя доля олимпийского вещания на канале - 7,2 процента", - сказала она. "Самыми популярными видами спорта стали баскетбол 3х3, волейбол, легкая атлетика, спортивная гимнастика и дзюдо. Самое рейтинговое событие - финальный матч мужской сборной России по баскетболу 3х3 против Латвии - этот матч собрал долю 17. На втором месте трансляция волейбольного матча Россия - Бразилия с долей 14. Замыкают тройку финальные соревнования по легкой атлетике 7 августа с долей 13,5", - добавила она. Робот и телепортация По словам Канделаки, сравнивать рейтинги нынешней Олимпиады и Игр в Рио-де-Жанейро не совсем корректно, надо учитывать изменение структуры рынка. "Прирост доли у нашего телеканала - 133 процента. Увеличение доли Netflix, которому сколько, как раз пять лет? Появилось большое количество платформ, масса новых развлечений, увеличилась скорость передачи информации, и в этом мире людей, которые отвернулись от Олимпиады, переключившись на другой контент, очень сложно вернуть", - отметила она.

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Зрителей также расстроила политизация Игр, считает Канделаки. "Если раньше это было сугубо спортивное мероприятие, то теперь - политическое, с яркими политическими заявлениями. И третье, конкуренция Олимпиады с любым другим контентом возможна, и мы видим, что в нашем случае Игры побеждают, но для того, чтобы это продолжало происходить, форма подачи должна совершенствоваться. В том числе технологически", - подчеркнула она. Во время проведения чемпионата Европы по футболу зрители вместе с ведущими могли увидеть робота, который жонглировал футбольными мячами. "На Олимпиаде мы ввели "телепортации" (благодаря визуальным эффектам было ощущение, что ведущий с места событий перемещался в студию - прим. ТАСС). И как мне кажется, Олимпиаду надо усовершенствовать технологически с точки зрения телевизионного показа. "Фишки" необходимы, потому что она конкурирует уже с гораздо большим количеством контента, чем раньше. Поэтому, для нас ответ простой: выросли на 133 процента, а вырастем на все 250, если вся Олимпиада будет на "Матч ТВ", и для нас это тот целевой контент, от которого рейтинги только растут", - сказала Канделаки. Помимо "Матч ТВ", Олимпийские игры показывали Первый канал и ВГТРК, пакет трансляций выбирался жребием. "Это было беспрецедентное деление [вещания], потому что до этого исторически "Матч ТВ" получал оставшиеся часы вещания. Так, на Евро у нас не было матчей сборной России, а были все остальные, которые остались после двух каналов. Но Олимпиаду мы делили на равных, и, надеюсь, это будет правильным историческим поворотом", - вспомнила она. Канделаки рассказала, как будет показана Паралимпиада. "Мы должны показать 50 часов - мы это сделаем. Ждем деления с Первым каналом", - отметила она. "За спортсменами стали следить по ходу Игр" Продюсер вспомнила, за какими видами спорта она следила на Олимпийских играх. "С детства так сложилось, что я фанат художественной и спортивной гимнастики, и это связано с тем, что я никогда не могла понять, как люди способны показывать такие сложные элементы. Следила за волейболом, за пляжным волейболом. Теннис, конечно же, невозможно было пропустить, когда наши играют с нашими в финале Олимпиады, был сильный финал в фехтовании", - сказала она.

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Одним из главных вопросов после Олимпиады является возможность показа внутренних соревнований на уровне Игр. "Сейчас мы вернемся к национальным чемпионатам по баскетболу, волейболу, гандболу и все вернется на круги своя. И как нам раскручивать внутренний спорт? У вас будет вопрос: должно ли это делать только телевидение? Мой вам ответ: это комплексная работа Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, телеканала "Матч ТВ" и всех федераций", - отметила она. Продюсер по-своему предложила исправить ситуацию, связанную с недавней информацией о том, что по итогам опроса ВЦИОМ мало кто российских олимпийцев знает в лицо. "Олимпиада закончилась, и я предложила: мы готовы пробовать всех олимпийцев, которые готовы быть ведущими телеканала, особенно для тех, у кого в Токио была финальная Олимпиада. Могут ли быть ведущими Аверины? Да, я со всеми по этому поводу разговариваю", - подчеркнула она. "Да, никто не знал спортсменов до Олимпиады, но начали следить по ходу. Сестер Авериных мало кто уверенно выговаривал. А накануне я пришла в салон, и у меня спрашивают: "Как там Дина и Арина?" Это дорогого стоит, если в таких местах обсуждают сестер Авериных", - добавила она. Концерт на Красной площади организовали за неделю Как и большинство специалистов, Канделаки убеждена, что Дину Аверину незаслуженно лишили золота на Олимпийских играх в соревнованиях по художественной гимнастике. "Линой Ашрам (чемпионка Игр - прим. ТАСС) - эту фамилию тоже уже все отлично знают в России. Предыдущие пять лет ничем выдающимся она не отличалась, квалификацию прошла средне, и сама не сильно верила, что сможет победить", - сказала она.

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"Мне Ирина Александровна [Винер-Усманова] сказала: "Это ребенок. Она ни при чем". Она всего лишь орудие в руках людей, которые решили, что Россия не должна быть на четвертом месте. Шли до конца, нарушая все правила и вопреки всему. Судейство в Токио на художественной гимнастике станет легендарным", - добавила она. Тех олимпийцев, которые приехали так называемым золотым рейсом 9 августа, народ встречал, выйдя вдоль дороги, по которой открытый автобус со спортсменами ехал к Красной площади. "Понятно, что люди вышли показать свою поддержку олимпийцам, так как для нас это была, с одной стороны, успешная Олимпиада, потому что мы смогли здорово показать себя. Но с другой - дико трагичная из-за украденной медали и четвертого места. Нам раньше казалось, что люди могут выйти на улицы, только если не согласны с властью, но Олимпиада показала, что люди выходят на улицу за свою страну, своих героев", - отметила Канделаки.

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