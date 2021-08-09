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XXXII летние Олимпийские игры

Гордится вся Россия. Как в Москве чествовали прибывших из Токио олимпийцев

Спортсменов на Васильевском Спуске встретили многочисленные болельщики, сборную поздравили Дмитрий Чернышенко, Игорь Левитин, Олег Матыцин
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Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
Мария Ласицкене
© Антон Новодережкин/ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Антон Новодережкин/ТАСС
Министр спорта Олег Матыцин
© Антон Новодережкин/ТАСС
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
Дина Аверина
© Антон Новодережкин/ТАСС
Абдулрашид Садулаев (справа)
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Последние российские спортсмены в понедельник вернулись с Олимпийских игр в Токио. Команду встретили в аэропорту, затем атлеты на двух автобусах отправились на Васильевский Спуск, где их ждали болельщики.

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На сцене, возведенной у Кремля, в прямом эфире для собравшихся транслировали почти весь маршрут движения команды, периодически раздавались песни и кричалки в поддержку национальной команды.

Увидев автобусы, болельщики стали провожать олимпийцев к сцене кричалкой "Россия! Россия!". Там к ним присоединились помощник президента РФ Игорь Левитин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

© Роман Шлуинский/ТАСС

"Результат, который дорогого стоит"

После исполнения гимна России с приветственным словом к атлетам обратился Чернышенко. "Это был самый сложный период подготовки к Играм. И пандемийный год, и сложности, связанные с переносом тренировочных процессов, и отсутствие зрителей на трибунах, которые вас так поддерживали, может быть, вы не слышали, в России гул стоял по всей стране", - сказал вице-премьер.

"Вы выдержали и показали невероятный результат - 128 призеров из 45 регионов нашей страны, 71 медаль, впервые за 17 лет такой результат, это дорогого стоит", - добавил он.

Левитин отметил, что олимпийцы своим выступлением в Токио задали планку для спортсменов, которые в феврале примут участие в зимних Играх в Пекине. "Болельщики с Дальнего Востока с вами просыпались и жили в одно время, но я хочу сказать, что скоро к ним приедут олимпийцы зимних видов спорта, мы желаем им таких же успехов, как сделали ребята в Токио. Учредители фонда поддержки олимпийцев вас наградят грантами. Хотел бы еще поздравить не только победителей и призеров, а всю команду, потому что победила вся команда, вы были единой семьей", - сказал он.

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Матыцин поблагодарил спортсменов за эмоции, которые они подарили своими выступлениями. "Чувствую себя членом великой, мощной спортивной команды, которая еще раз доказала - мы сильные, мы все можем, - сказал министр. - Мы преодолели очень сложные годы подготовки к этим Играм, целых пять лет. Мы видели, как было непросто, и я от имени всех моих коллег хочу сказать огромное спасибо всей нашей команде. Я уверен, что каждая ваша медаль, каждая победа - это в значительной мере подвиг, вы настоящие наши герои, поэтому низкий вам поклон".

Поздняков заявил, что гордится каждым спортсменом - участником Олимпиады. "Вот и закончилась наша олимпийская сказка, мы уезжали командой надежных профессионалов, чемпионов мира и Европы, но вернулись не просто командой, а командой героев, - сказал он. - Каждый спортсмен нашей делегации - настоящий герой, даже те, кто не сумел завоевать медалей, приложили максимум возможностей, чтобы поддержать нашу команду. Я, как глава ОКР, горжусь каждым из тех, кто был со мной на Олимпийских играх, и, безусловно, поздравляю вас с этим успехом".

В столице Японии осталась каратистка Анна Чернышева. У спортсменки обнаружили коронавирус, она продолжает находиться на карантине в Токио. "В заключение я хотел бы, чтобы вы оказали поддержку нашей каратистке. Она через три-четыре дня должна выйти из карантина. Давайте поаплодируем Ане Чернышевой", - отметил Поздняков.

"Не ожидали, что будет столько народа"

Мероприятие продолжилось концертом. Спортсмены же спустились к болельщикам, толпы людей окружили каждого олимпийца.

Больше всего людей собралось около Дины и Арины Авериных. Россиянки сенсационно не сумели победить в соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье, Дина заняла второе место, Арина стала четвертой. После соревнований многие отмечали, что спортсменкам несправедливо занижали оценки. ОКР 7 августа сформировал и отправил запрос в Международную федерацию гимнастики по этому поводу.

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"Конечно, мы очень довольны встречей, невероятная поддержка, - сказала Арина Аверина ТАСС. - Мы не ожидали видеть столько людей. Спасибо всем, кто пришел сюда, кто поддерживает нас".

Спортсменок поддержали три болельщицы в платьях цветов флага России. "Мы болели за наших гимнасток, очень обидно за Дину, мы в расстройствах. Она лучшая, победа за ней, все это знают", - сказала одна из них ТАСС. "Мы пришли поддержать наш флаг, с которым нам не разрешили выступить. Флаг у нас в душе, мы за Россию", - добавила ее подруга.

© Роман Шлуинский/ТАСС

"Показали профессионализм, самоотверженность"

Поздравить спортсменов на главную сцену вышел министр иностранных дел Сергей Лавров. "Вы показали профессионализм, самоотверженность, нацеленность только на победу и тем самым лишний раз только подтвердили то, что сказал недавно президент [РФ Владимир Путин]: любые попытки политизировать спорт, политизировать Олимпийские игры бессмысленны, когда такие люди защищают честь своей страны", - обратился он к спортсменам.

По словам министра, блестящие результаты российской сборной удивили многих, поскольку в период подготовки к Олимпиаде и в ходе Игр продолжались попытки подорвать волю спортсменов. "Вы всех этих политиканов посрамили, - сказал Лавров. - Честь вам и хвала!"

"Нет сомнений, что ваши недоброжелатели очень хотели сделать все, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок. Эта затея провалилась. В истории олимпийского движения хэштег #WewillROCyou останется как символ вашего умения и желания побеждать", - продолжил Лавров.

"От всей души я вас поздравляю с этим великолепным результатом. Не случайно те, кто желал вам поражения и провала, просто желчно сетуют на то, что не до конца вас наказали, что нужно продолжать это делать, пока российский спорт не придет в упадок. Не получится. Когда у нас есть такие парни и девчата, это все иллюзии", - добавил Лавров.

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Тысячи поздравлений

Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту, не ожидала, что встреча с болельщиками получится настолько эмоциональной. "Что нас так тепло встретят, я, конечно, понимала, но это что-то высшее, благодарность каждому, кто пришел, кто посигналил нам, когда мы ехали, потому что это были такие искренние эмоции, улыбки, - сказала Ласицкене ТАСС. - Наверное, это и включает в себя звание чемпионки Олимпийских игр - все ждут, все гордятся, все радуются. Я получила тысячи поздравлений, не ожидала, что у меня так вырастет количество подписчиков в Instagram, что там столько лайков, комментариев, я физически не могу всем ответить, но я стараюсь по чуть-чуть каждый день отвечать".

"Это безумно приятно, невероятная энергия. Я даже не ожидала, что мои прыжки могут вызвать у людей столько эмоций. Это так неожиданно, но я рада, что в тот вечер я объединила столько людей, это дорогого стоит", - добавила спортсменка.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич также отметила, что ей приятно оказаться на такой встрече с болельщиками. "Это невероятные и непередаваемые эмоции, хочется просто всех благодарить, кто сегодня был здесь, кто писал нам в интернете, смотрел наши соревнования, - сказала Пацкевич ТАСС. - Это всегда очень приятно, мы чувствуем эту поддержку и всех благодарим".

"Самый необычный подарок, который мне сделали? Этот подарок мы принесли себе сами - золотая медаль. Мы работали, сами себя за свои труды вознаградили. Впереди длительный отдых, не хочется думать о работе, были очень сложные два года, нужно восстановить свое здоровье, психологическое состояние, побыть с семьей и уделить время близким", - добавила спортсменка.

На Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Первое место заняла команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой - Великобритании (22-21-22).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США394133113
2Китай38321888
3Япония27141758
4Великобритания22212265
5Россия20282371
6Австралия1772246
7Нидерланды10121436
8Франция10121133
9Германия10111637
10Италия10102040
11Канада761124
12Бразилия76821
13Новая Зеландия76720
14Куба73515
15Венгрия67720
16Южная Корея641020
17Польша45514
18Чехия44311
19Кения44210
20Норвегия4228
21Ямайка4149
22Испания38617
23Швеция3609
24Швейцария34613
25Дания34411
26Хорватия3328
27Иран3227
28Сербия3159
29Бельгия3137
30Болгария3126
31Словения3115
32Узбекистан3025
33Грузия2518
34Тайвань24612
35Турция22913
36Уганда2114
36Греция2114
38Эквадор2103
39Израиль2024
39Ирландия2024
41Катар2013
42Косово2002
42Багамские острова2002
44Украина161219
45Белоруссия1337
46Румыния1304
46Венесуэла1304
48Индия1247
49Гонконг1236
50Словакия1214
50Филиппины1214
52ЮАР1203
53Австрия1157
54Египет1146
55Индонезия1135
56Португалия1124
56Эфиопия1124
58Тунис1102
59Эстония1012
59Фиджи1012
59Латвия1012
59Таиланд1012
63Бермудские острова1001
63Пуэрто-Рико1001
63Марокко1001
66Колумбия0415
67Азербайджан0347
68Доминиканская республика0325
69Армения0224
70Киргизия0213
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Малайзия0112
74Иордания0112
74Нигерия0112
77Туркмения0101
77Северная Македония0101
77Намибия0101
77Литва0101
77Бахрейн0101
77Саудовская Аравия0101
83Казахстан0088
84Мексика0044
85Финляндия0022
86Кувейт0011
86Кот-д'Ивуар0011
86Гана0011
86Сирия0011
86Буркина-Фасо0011
86Гренада0011
86Молдавия0011
86Ботсвана0011

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичЛевитин, Игорь ЕвгеньевичПоздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игрыМатыцин, Олег Васильевич
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